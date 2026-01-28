Cirque du Soleil dates, venue and tickets revealed

On Air Now
Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden 6:30am - 10am
28 January 2026, 06:00
Here is everything you need to know about Cirque du Soleil dates, venue and tickets.
Due to popular demand, Cirque du Soleil have announced a further 38 shows for their show OVO.
At its heart is a charming love story between a quirky fly and a spirited ladybug, unfolding around a mysterious egg that sparks curiosity and transformation.
Combining breathtaking acts like aerial silks, Chinese poles, trampoline wall, contortion, foot juggling, cradle, and slackwire, OVO celebrates biodiversity, community, and the joy of discovery through dazzling acrobatics, surreal costumes, and a high-energy Brazilian-inspired soundtrack.
Opening at London’s Royal Albert Hall on 9 January, the shows will close on 1st March 2026, with tickets for the additional performances on-sale now.
Sunday 1 February – 1:30PM, 5:30PM
Wednesday 4 February – 7:30PM
Thursday 5 February – 7:30PM
Friday 6 February – 3:30PM, 7:30PM
Saturday 7 February – 3:30PM, 7:30PM
Sunday 8 February – 1:30PM, 5:30PM
Tuesday 10 February – 7:30PM
Wednesday 11 February – 7:30PM
Thursday 12 February – 7:30PM
Friday 13 February – 3:30PM, 7:30PM
Saturday 14 February – 11:30AM, 3:30PM, 7:30PM
Sunday 15 February – 1:30PM, 5:30PM
Wednesday 18 February – 7:30PM
Thursday 19 February – 3:30PM, 7:30PM
Friday 20 February – 3:30PM, 7:30PM
Saturday 21 February – 11:30PM, 3:30PM, 7:30PM
Sunday 22 February – 1:30PM, 5:30PM
Tuesday 24 February – 7:30PM
Wednesday 25 February – 7:30PM
Thursday 26 February – 7:30PM
Friday 27 February – 3:30PM, 7:30PM
Saturday 28 February – 11:30AM, 3:30PM, 7:30PM
Sunday 1 March – 11:30AM, 3:30PM
Tickets can be purchased here.