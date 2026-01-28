Cirque du Soleil dates, venue and tickets revealed

28 January 2026, 06:00

Cirque du Soleil
Cirque du Soleil. Picture: Cirque du Soleil

By Hope Wilson

Here is everything you need to know about Cirque du Soleil dates, venue and tickets.

Due to popular demand, Cirque du Soleil have announced a further 38 shows for their show OVO.

At its heart is a charming love story between a quirky fly and a spirited ladybug, unfolding around a mysterious egg that sparks curiosity and transformation.

Combining breathtaking acts like aerial silks, Chinese poles, trampoline wall, contortion, foot juggling, cradle, and slackwire, OVO celebrates biodiversity, community, and the joy of discovery through dazzling acrobatics, surreal costumes, and a high-energy Brazilian-inspired soundtrack.

Opening at London’s Royal Albert Hall on 9 January, the shows will close on 1st March 2026, with tickets for the additional performances on-sale now.

Cirque du Soleil dates

Sunday 1 February – 1:30PM, 5:30PM

Wednesday 4 February – 7:30PM

Thursday 5 February – 7:30PM

Friday 6 February – 3:30PM, 7:30PM

Saturday 7 February – 3:30PM, 7:30PM

Sunday 8 February – 1:30PM, 5:30PM

Tuesday 10 February – 7:30PM

Wednesday 11 February – 7:30PM

Thursday 12 February – 7:30PM

Friday 13 February – 3:30PM, 7:30PM

Saturday 14 February – 11:30AM, 3:30PM, 7:30PM

Sunday 15 February – 1:30PM, 5:30PM

Wednesday 18 February – 7:30PM

Thursday 19 February – 3:30PM, 7:30PM

Friday 20 February – 3:30PM, 7:30PM

Saturday 21 February – 11:30PM, 3:30PM, 7:30PM

Sunday 22 February – 1:30PM, 5:30PM

Tuesday 24 February – 7:30PM

Wednesday 25 February – 7:30PM

Thursday 26 February – 7:30PM

Friday 27 February – 3:30PM, 7:30PM

Saturday 28 February – 11:30AM, 3:30PM, 7:30PM

Sunday 1 March – 11:30AM, 3:30PM

Tickets can be purchased here.

