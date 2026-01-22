Harry Styles Together, Together Tour dates, venues, tickets and presale revealed

22 January 2026, 17:06

Harry Styles is heading on tour in 2026
Harry Styles is heading on tour in 2026. Picture: Harry Styles

By Hope Wilson

Here is everything you need to know about Harry Styles Together, Together Tour including dates, venues, tickets, VIP and presale.

Listen to this article

Loading audio...

Harry Styles is heading back on the road in 2026 as he announced his Together, Together tour!

Following the announcement of his new album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, and single 'Aperture', Harry will be traveling across the world as he heads to 50 stops in Amsterdam, London, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, and Sydney from May through December this year.

Special guests include Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, and Skye Newman across select dates.

Here is everything you need to know about Harry Styles Together, Together 2026 tour including dates, venues and how to get tickets.

Harry Styles will be performing in London
Harry Styles will be performing in London. Picture: Harry Styles

Harry Styles: Together, Together 2026 Tour Dates:

Sat May 16 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Sun May 17 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Wed May 20 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Fri May 22 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Sat May 23 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Tue May 26 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena

Fri Jun 12 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Sat Jun 13 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Wed Jun 17 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Fri Jun 19 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Sat Jun 20 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Tue Jun 23 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE

Fri Jul 17 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS

Sat Jul 18 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS

Fri Jul 31 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros

Sat Aug 01 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros

Wed Aug 26 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Aug 28 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Aug 29 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Sep 02 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Sep 04 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Sep 05 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Sep 09 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Sep 11 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Sep 12 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Sep 16 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Sep 18 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Sep 19 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Sep 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Sep 25 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Sep 26 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Sep 30 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Oct 02 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Oct 03 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Oct 07 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Oct 09 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Oct 10 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Oct 14 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Oct 16 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Oct 17 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Oct 21 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Oct 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Oct 24 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Oct 28 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Oct 30 – New York, NY – Madison Square Garden

Sat Oct 31 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Nov 27 – Melbourne, AU – Marvel Stadium

Sat Nov 28 – Melbourne, AU – Marvel Stadium

Sat Dec 12 – Sydney, AU – Accor Stadium

Sun Dec 13 – Sydney, AU – Accor Stadium

Harry Styles Together, Together Tour Tickets

AMSTERDAM: General on sale begins Friday, January 30 at 11am CET.

LONDON: General on sale begins Friday, January 30 at 11am GMT.

NEW YORK: General on sale begins Friday, January 30 for August 26th through October 9th shows. General on sale begins Wednesday, February 4 for October 10th through October 31st shows.

SÃO PAULO:  General on sale begins Wednesday, January 28 at 11am BRT.

MEXICO CITY: General on sale begins Thursday, January 29 at 11am CST.

MELBOURNE: General on sale begins Friday, January 30 at 11am AEDT.

SYDNEY: General on sale begins Friday, January 30 at 2pm AEDT.

Visit hstyles.co.uk/tour for more information.

Harry Styles Together, Together Tour Presale

NEW YORK: To participate in the Harry Styles Artist Presale, you must sign up at https://signup.ticketmaster.com/harrystyles by Sunday, January 25 at 11:59PM ET. No codes are needed – access is tied to your Ticketmaster account, and anyone who signs up can join the sale.

AMSTERDAM, LONDON, MELBOURNE, SYDNEY: To participate in the Harry Styles Artist Presale, pre-order* his new album from the official UK, EU or AU  stores before Saturday, January 24 at 11:59PM local time to access.

Harry Styles Together, Together Tour VIP

The tour will also offer a variety of different VIP packages and experiences for fans to take their concert experience to the next level. Packages vary per city. For more information, visit vipnation.com.

