Harry Styles Together, Together Tour dates, venues, tickets and presale revealed
22 January 2026, 17:06
Here is everything you need to know about Harry Styles Together, Together Tour including dates, venues, tickets, VIP and presale.
Listen to this article
Harry Styles is heading back on the road in 2026 as he announced his Together, Together tour!
Following the announcement of his new album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, and single 'Aperture', Harry will be traveling across the world as he heads to 50 stops in Amsterdam, London, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, and Sydney from May through December this year.
Special guests include Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, and Skye Newman across select dates.
Here is everything you need to know about Harry Styles Together, Together 2026 tour including dates, venues and how to get tickets.
Harry Styles: Together, Together 2026 Tour Dates:
Sat May 16 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Sun May 17 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Wed May 20 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Fri May 22 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Sat May 23 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Tue May 26 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff Arena
Fri Jun 12 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Sat Jun 13 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Wed Jun 17 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Fri Jun 19 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Sat Jun 20 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Tue Jun 23 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Fri Jul 17 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS
Sat Jul 18 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS
Fri Jul 31 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros
Sat Aug 01 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros
Wed Aug 26 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Aug 28 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Aug 29 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 02 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 04 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 05 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 09 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 11 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 12 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 16 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 18 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 19 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 23 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 25 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 26 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 30 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 02 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 03 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 07 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 09 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 10 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 14 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 16 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 17 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 21 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 23 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 24 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 28 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 30 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 31 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Nov 27 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sat Nov 28 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sat Dec 12 – Sydney, AU – Accor Stadium
Sun Dec 13 – Sydney, AU – Accor Stadium
Harry Styles Together, Together Tour Tickets
AMSTERDAM: General on sale begins Friday, January 30 at 11am CET.
LONDON: General on sale begins Friday, January 30 at 11am GMT.
NEW YORK: General on sale begins Friday, January 30 for August 26th through October 9th shows. General on sale begins Wednesday, February 4 for October 10th through October 31st shows.
SÃO PAULO: General on sale begins Wednesday, January 28 at 11am BRT.
MEXICO CITY: General on sale begins Thursday, January 29 at 11am CST.
MELBOURNE: General on sale begins Friday, January 30 at 11am AEDT.
SYDNEY: General on sale begins Friday, January 30 at 2pm AEDT.
Visit hstyles.co.uk/tour for more information.
Harry Styles Together, Together Tour Presale
NEW YORK: To participate in the Harry Styles Artist Presale, you must sign up at https://signup.ticketmaster.com/harrystyles by Sunday, January 25 at 11:59PM ET. No codes are needed – access is tied to your Ticketmaster account, and anyone who signs up can join the sale.
AMSTERDAM, LONDON, MELBOURNE, SYDNEY: To participate in the Harry Styles Artist Presale, pre-order* his new album from the official UK, EU or AU stores before Saturday, January 24 at 11:59PM local time to access.
Harry Styles Together, Together Tour VIP
The tour will also offer a variety of different VIP packages and experiences for fans to take their concert experience to the next level. Packages vary per city. For more information, visit vipnation.com.