Jack Whitehall Bad Influence tour dates, venues, presale and tickets revealed

16 February 2026, 16:40

Jack Whitehall's tour has been announced
Jack Whitehall's tour has been announced. Picture: Getty

By Hope Wilson

Here is everything you need to know about Jack Whitehall's Bad Influence tour including dates, venues, presale and tickets.

Jack Whitehall is heading back on the road with Bad Influence, his brand-new national arena tour.

Returning to what he does best, Bad Influence sees Jack unleash fearless, gloriously unfiltered stand-up on the biggest stages across the UK.

On his live tour Jack said: “I’m so excited to be heading back out on tour in 2027! Toddlers, planning a wedding - it’s been a busy few years for me, life-wise, so I think it’s high time I got back onstage and vented to my fans. I can’t wait to hit the road again.”

Jack Whitehall is touring in 2027
Jack Whitehall is touring in 2027. Picture: Getty

Jack Whitehall Tour Dates

JANUARY 2027

  • THURSDAY 7 JANUARY– NEWCASTLE, UTILITA ARENA NEWCASTLE
  • SATURDAY 9 JANUARY– MANCHESTER, CO-OP LIVE
  • SUNDAY 10 JANUARY– LIVERPOOL, M&S BANK ARENA
  • TUESDAY 12 JANUARY– EDINBURGH, PLAYHOUSE
  • WEDNESDAY 13 JANUARY– EDINBURGH, PLAYHOUSE
  • THURSDAY 14 JANUARY– GLASGOW, OVO HYDRO
  • SATURDAY 16 JANUARY– BIRMINGHAM, UTILITA ARENA BIRMINGHAM
  • SUNDAY 17 JANUARY– SWANSEA, SWANSEA BUILDING SOCIETY ARENA
  • WEDNESDAY 20 JANUARY– PLYMOUTH, ARENA
  • THURSDAY 21 JANUARY– PLYMOUTH, ARENA
  • FRIDAY 22 JANUARY– NOTTINGHAM, MOTORPOINT ARENA NOTTINGHAM
  • SATURDAY 23 JANUARY– CARDIFF, UTILITA ARENA CARDIFF
  • THURSDAY 28 JANUARY– BRIGHTON, CENTRE
  • FRIDAY 29 JANUARY– BRIGHTON, CENTRE
  • SATURDAY 30 JANUARY– LONDON, THE O2

FEBRUARY 2027

  • TUESDAY 2 FEBRUARY– BOURNEMOUTH, BIC
  • WEDNESDAY 3 FEBRUARY– SHEFFIELD, UTILITA ARENA SHEFFIELD
  • THURSDAY 4 FEBRUARY– HULL, CONNEXIN LIVE
  • SATURDAY 6 FEBRUARY– LEEDS, FIRST DIRECT ARENA
  • SUNDAY 7 FEBRUARY– DERBY, VAILLANT LIVE

Tickets go on sale at 10am on Friday February 20 via www.jackwhitehall.com, with a pre-sale from 10am on Wednesday February 18th. Fans can access the pre-sale by signing up now at jackwhitehall.com.

