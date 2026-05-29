Culture Club Singles The Tour playing all the songs you want to hear dates, venues and tickets

29 May 2026, 09:30

Culture Club The Singles Tour playing all the songs you want to hear dates, venues and tickets. Picture: Culture Club/Getty

By Hope Wilson

Music icons Boy George and Culture Club have announced a major UK arena tour for December 2026.

The Singles Tour will feature classic songs such as, 'Karma Chameleon', 'Do You Really Want To Hurt Me', 'Church of the Poison Mind' and many more.

Boy George and Culture Club will also be joined by very special guests, legendary English pop band ABC and Platinum selling Brit-funk band Haircut 100.

Here is everything you need to know about Culture Club The Singles Tour, playing all the songs you want to hear, dates, tickets and venues.

Culture Club are on tour in December 2026. Picture: Culture Club

Culture Club tour dates

Mon 7th December – Bournemouth International Centre

Tues 8th December – Cardiff Utilita Arena

Thurs 10th December – Manchester AO Arena

Fri 11th December – Liverpool M&S Bank Arena

Sat 12th December – Leeds First Direct Bank Arena

Sun 13th December – Newcastle Utilita Arena

Tues 15th December – Glasgow Ovo Hydro

Thurs 17th December – Sheffield Utilita Arena

Fri 18th December – Birmingham Utilita Arena

Sat 19th December – London The O2

Culture Club Tour tickets

Tickets can be purchased here.

