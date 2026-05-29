Culture Club Singles The Tour playing all the songs you want to hear dates, venues and tickets

29 May 2026, 09:30
Music icons Boy George and Culture Club have announced a major UK arena tour for December 2026.
The Singles Tour will feature classic songs such as, 'Karma Chameleon', 'Do You Really Want To Hurt Me', 'Church of the Poison Mind' and many more.
Boy George and Culture Club will also be joined by very special guests, legendary English pop band ABC and Platinum selling Brit-funk band Haircut 100.
Culture Club tour dates
Mon 7th December – Bournemouth International Centre
Tues 8th December – Cardiff Utilita Arena
Thurs 10th December – Manchester AO Arena
Fri 11th December – Liverpool M&S Bank Arena
Sat 12th December – Leeds First Direct Bank Arena
Sun 13th December – Newcastle Utilita Arena
Tues 15th December – Glasgow Ovo Hydro
Thurs 17th December – Sheffield Utilita Arena
Fri 18th December – Birmingham Utilita Arena
Sat 19th December – London The O2
Culture Club Tour tickets
