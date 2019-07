Wimbledon order of play: What's today's tennis schedule?

Wimbledon 2019 is well under way - bringing us on-court drama and world-class tennis.

Wimbledon 2019 is here, with thousands of revellers and sport lovers attending the tennis event.

But what's today's schedule like? Here's the order of play for today.

What's today's Wimbledon schedule?

Today (2 July, 2019) there are various men's and women's singles matches.

The order of play is as follows:

Men's Singles

11am - F. Delbonis v D. Evans - Court 18

11am - S. Johnson v A. Ramon-Vińolas - Court 12

11am - M. Cecchinato v A. De Minaur - Court 15

11am - J. Ward v N. Basilashvili - Court 17

12.15pm - D. Istomin v C. Norrie - Court 16

12.15pm - M. Berrettini v A. Bedene - Court 10

12.15pm - G.Simon v S. Caruso - Court 4

12.15pm - C. garin v A. Rublev - Court 9

12.15pm - D. Thiem v S. Querrey - Court 2

12.15pm - B. Scnhur v M Baghdatis - Court 8

13.30pm - Y. Uchiyama v T. Sandgren - Court 6

13:30pm - D. Shapovalov v R. Berankis - Court 14

13:30pm - D. Koepfer v F. Krajinović - Court 5

14:15pm - B Tomic v J. Tsonga - Court 12

14:15pm - J. Clarke v N. Rubin - Court 8

14:15pm - M. Ebden v D. Schwartzman - Court 15

14:15pm - L. Harris v R. Federer - Centre Court

14:15pm - T. Fritz v T. Berdych - Court 16

14:15pm - J. Struff v R. Albot - Court 4

15:30pm - Y. Sugita v R. Nadal - Court 1

15:30pm - M. Čilić v A. Mannarino - Court 3

15:30pm - F. Tiafoe v F. Fognini - Court 18

15:30pm - C. Ruud v J. Isner - Court 2

15:30pm - P. Andújar v M. Kukushkin - Court 5

15:30pm - H. Dellien v J. Millman - Court 7

15:30pm - J. Sousa v P. Jubb - Court 17

15:30pm - G.Andreozzi v L. Dere - Court 6

15:30 - M. Fucsovics v D. Novak - Court 9

15:30pm - A. Bublik v G. Barrère - Court 10

17:30pm - L. Pouille v R. Gasquet - Court 14

Women's Singles

11:00am - V. Lapko v Q. Wang - Court 10

11:00am - B. Strycová v L. Tsurenko - Court 5

11:00am - E. Alexandrova v K. Siniaková - Court 4

11:00am - H. Dart v C. McHale - Court 14

11:00am - E. Mertens v F. Ferro - Court 8

11:00am - S. Kuznetsova v A. Van Uytvanck - Court 6

11:00am - A. Petkovic v M. Niculescu - Court 16

11:00am - S. Vögele v K. Kanepi - Court 9

11:00am - S. Stephens v T.Bacsinszky - Court 2

12:15pm - K. Kozlova v L. Davis - Court 5

12:15pm - M. Linette v A. Kalinskaya - Court 6

12:15pm - T. Zidanšek v E. Bouchard - Court 14

13:00pm - Y.F.Wang v T. Matincovaá - Court 7

13:00pm - A. Pavlyuchenkova v B. Bencic - Court 18

13:00pm - V. Diatchenko v K. Mladenovic - Court 15

13:00 - B. Haddad Maia v G. Muguruza - Court 3

13:00pm - A. Barty v S. Zheng - Court 1

13:00pm - T. Maria v A. Kerber - Centre Court

13:00pm - A. Anisimova v S. Cîrstea - Court 17

13:00pm - L. Siehemund v K. Swan - Court 12

14:15pm - K. Juvan v K. Plíšová - Court 9

14:15pm - C. Suárez Navarro v S. Stosur - Court 18

14:15pm - P. Badosa Gibert v V. Flink - Court 10

14:15pm - E. Ruse v J. Görges - Court 17

14:15pm - M. Sharapova v P. Parmentier - Court 2

14:15pm - O. Jabeur v P. Kvitová - Court 3

14:15pm - L. Kerkhove v I. Jorović - Court 7

14:15pm - A. Bogdan v J. Konta - Court 1

16:15pm - A. Rodionova v T. Townsend - Court 8

16:15pm - S. Williams v G. Gatto-Monticone - Centre Court

18:00pm - D. Vekić v A. Riske - Court 15

18:00pm - K. Bertens v M. Minella - Court 12